Букмекеры определили фаворита на бой Далакяна с Консепсьоном

В рамках титульного боя за чемпионский титул WBA в найлегчайшем весе до 50,8 кг в киевском «АККО International», украинец, Артем Далакян, действующий обладатель пояса, подерется с панамцем, Луисом Консепсьоном.

Специалисты БК «Фан Спорт» фаворитом боя считают Артема Далакяна. Победа украинца оценивается букмекером индексом 1,06, а виктория Луиса Консепсьона оценивается коэффициентом 9,90.

Насчет тотала раундов специалисты БК Vbet продемонстрировали такую позицию. Коэффициент на тотал меньше 8,5 у данного букмекера оценивается индексом 1,87, а тотал больше 8,5 коэффициентом 1,87.

Далакян стал чемпионом мира в 2018 году, победив единогласным решением судей американца Брайана Вилорию. Украинец провел уже четыре успешных титульных защиты: Артем победил таиландца Сиричая Тайена, доминиканца Грегорио Леброна, таиландца Саравута Таворнхама и венесуэльца Хосбера Переса.

Призовой фонд поединка будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона Далакяна.

Примерное начало поединка – в 21:00.

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