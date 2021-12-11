Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко – Комми

12 декабря (в 6:00 по Киеву) украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет свой очередной бой на профессиональном ринге. Наш соотечественник сразится с бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO) из Ганы.

Исходя из котировок букмекеров украинец является фаворитом предстоящего поединка. Поставить на его победу в букмекрской конторе «Фанспорт» можно с коэффициентом 1.10, в то время как ставки на победу Ричарда Комми принимаются с коэффициентом 7, на ничью — 22.

Также можно рассмотреть различные варианты исхода боя в Нью-Йорке. Досрочная победа Ломаченко оценивается в 1.44, а победа по очкам — 3.5. Поставить же на досрочную победу ганца можно за 9, а его успех по очкам оценивается коэффициентом 14.

Букмекеры сходятся во мнении, что поединок не продлится меньше 9 раундов. Такой вариант оценивается коэфом 1.77, в то время противоположный исход соответствует коэффициенту 1.93.

Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел в конце июня этого года в Лас-Вегасе против Насаеси Накатани, одержав уверенную победу техническим нокаутом.

Ранее своим прогнозом на бой Василия Ломаченко поделился эксперт Александр Беленький.

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