Букмекерская компания 1xBet стала победителем премии SBC Awards

Букмекерская компания 1xBet стала победителем авторитетной беттинговой премии мира SBC Awards в престижной номинации «Лучшая спонсорская программа года».

«Нам очень приятно побеждать на SBC Awards, ведь эту награду не случайно называют букмекерским «Оскаром». Признание от жюри, состоящего из людей, добившихся столь много в профессии, дорогого стоит», — сказал представитель компании.

Помимо победы в этой номинации, компания попала в число лучших еще в шести номинациях:

«Лучший футбольный букмекер года»

«Лучший киберспортивный оператор года»

«Лучшая аффилиатская программа»

«Лучший оператор казино года»

«Лучшая маркетинговая кампания года»

«Лучшее мобильное приложение»

Победителя определило профессиональное жюри, составленное из авторитетных представителей гэмблинг-индустрии. Более ста экспертов приняло участие в голосовании, по итогам которого определились лучшие представители индустрии в каждой из номинаций.

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