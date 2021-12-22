Букмекерская компания 1xBet стала победителем премии SBC Awards

Букмекерская компания 1xBet стала победителем авторитетной беттинговой премии мира SBC Awards в престижной номинации «Лучшая спонсорская программа года».
«Нам очень приятно побеждать на SBC Awards, ведь эту награду не случайно называют букмекерским «Оскаром». Признание от жюри, состоящего из людей, добившихся столь много в профессии, дорогого стоит», — сказал представитель компании.
Помимо победы в этой номинации, компания попала в число лучших еще в шести номинациях:
- «Лучший футбольный букмекер года»
- «Лучший киберспортивный оператор года»
- «Лучшая аффилиатская программа»
- «Лучший оператор казино года»
- «Лучшая маркетинговая кампания года»
- «Лучшее мобильное приложение»
Победителя определило профессиональное жюри, составленное из авторитетных представителей гэмблинг-индустрии. Более ста экспертов приняло участие в голосовании, по итогам которого определились лучшие представители индустрии в каждой из номинаций.
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