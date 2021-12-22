Букмекерская компания 1xBet подвела итоги 2021 года, к которым относятся различные нововведения, достижения и две победы в авторитетных премиях в престижных номинациях.

Компания в 2021 году работала над тем, чтобы сделать продукт более удобным и приятным в пользовании, что привело к появлению нововведений, среди которых:

Новая, облегченная версия сайта 1xBet, которая позволяет ставить ставки даже при слабом интернет подключении;

Улучшенный Telegram-бот 1xBet;

Обновленный онлайн-консультант на сайте букмекера;

Появление среди платежных методов футбольных токенов;

Множество новых игр в разделе с эксклюзивными развлечениями - 1xGames

В 2021 году 1xBet также стал обладателем двух престижных гэмблинговых премий:

В номинации «Лучшее лайв-казино» по версии International Gaming Awards;

В номинации «Лучшая спонсорская программа» по версии SBC Awards — «Оскара» в мире беттинга.

В 2021 году букмекерская компания также расширила свое портфолио, заключив сотрудничество с новыми партнерами и продлив ряд соглашений. Среди достижений 1xBet:

Старт сотрудничества с киберспортивными топ-организациями ESL и WePlay;

Подписание соглашения с ФК “Лион”, согласно которому бренд стал региональным партнером клуба в Африке;

Заключение сделки о присутствии рекламы бренда на матчах отбора на чемпионат мира в Южной Америке;

Продление соглашения о рекламе 1xBet во время игр Ла Лиги и Кубка Испании

Компания строит большие планы на 2022 год. Игроков ждут множество сюрпризов, акций с невероятными призами. В следующем году 1xBet также планирует заключение новых крупных сделок и соглашений.

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