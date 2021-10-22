Букмекерская компания 1xBet номинирована в 7 категориях премии SBC Awards 2021

Букмекерская компания 1xBet четвертый год подряд выдвинута на получение премии SBC Awards, причем сразу в 7 номинациях.
Стоит отметить, что компания улучшила и без того заметное присутствие в списках номинантов на престижную награду, ведь в 2020 году она была представлена в 6 категориях.
Список категорий, в шорт-лист которых попал 1xBet, выглядит следующим образом:
•Лучший футбольный букмекер года;
•Лучший киберспортивный оператор года;
•Лучшая аффилиатская программа;
•Лучший оператор казино года;
•Лучшая маркетинговая кампания года;
•Лучшее мобильное приложение;
•Лучшее спонсорство года.
Ранее компания уже выигрывала премии SBC Awards в номинациях «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга», «Самая инновационная партнерская программа» и «Лучший киберспортивный оператор года».
Вручение наград победителям состоится на специальной церемонии награждения в Лондоне, которая состоится 14 декабря.
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