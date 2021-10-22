Букмекерская компания 1xBet номинирована в 7 категориях премии SBC Awards 2021

Букмекерская компания 1xBet четвертый год подряд выдвинута на получение премии SBC Awards, причем сразу в 7 номинациях.

Стоит отметить, что компания улучшила и без того заметное присутствие в списках номинантов на престижную награду, ведь в 2020 году она была представлена в 6 категориях.

Список категорий, в шорт-лист которых попал 1xBet, выглядит следующим образом:

•Лучший футбольный букмекер года;

•Лучший киберспортивный оператор года;

•Лучшая аффилиатская программа;

•Лучший оператор казино года;

•Лучшая маркетинговая кампания года;

•Лучшее мобильное приложение;

•Лучшее спонсорство года.

Ранее компания уже выигрывала премии SBC Awards в номинациях «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга», «Самая инновационная партнерская программа» и «Лучший киберспортивный оператор года».

Вручение наград победителям состоится на специальной церемонии награждения в Лондоне, которая состоится 14 декабря.

Победа на престижной премии: у 1xBet лучшее лайв-казино в мире

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