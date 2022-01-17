Будковский присоединился к новой команде в Турции

Экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в чемпионате Украины. Речь идёт о команде Первой лиги.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе житомирского «Полесья» и уже оформил контракт с клубом.



Филипп Будковский тоже покидает «Десну»

«Десна» ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в УПЛ, набрав 25 очков. 12 из них были добыты за первые четыре тура. У черниговского клуба возникли экономические проблемы и долги по зарплате. Наш сайт ранее сообщал, что финансовые разбирательства с «Десной» будут вести ряд ее бывших футболистов, а не только Владислав Калитвинцев и Константин Дима.

«Полесье» в таблице Первой лиги занимает девятое место с 25 очками. Житомирцы отстают на восемь очков от зоны переходных матчей.



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