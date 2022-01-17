Фрибет 3000 UAH
Украина - Хорватия: чемпионат Европы по гандболу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Будковский присоединился к новой команде в Турции

Игорь Яслик
Игорь Яслик
17.01.2022
17:49
Новость
Футбол

Экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в чемпионате Украины. Речь идёт о команде Первой лиги.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе житомирского «Полесья» и уже оформил контракт с клубом.

Филипп Будковский тоже покидает «Десну»
Филипп Будковский тоже покидает «Десну»

«Десна» ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в УПЛ, набрав 25 очков. 12 из них были добыты за первые четыре тура. У черниговского клуба возникли экономические проблемы и долги по зарплате. Наш сайт ранее сообщал, что финансовые разбирательства с «Десной» будут вести ряд ее бывших футболистов, а не только Владислав Калитвинцев и Константин Дима.

«Полесье» в таблице Первой лиги занимает девятое место с 25 очками. Житомирцы отстают на восемь очков от зоны переходных матчей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вернидуб для спарринга пригласил в Тирасполь команду из Украины
Вернидуб для спарринга пригласил в Тирасполь команду из Украины
Украинец покинул шведский клуб и стал свободным агентом
Украинец покинул шведский клуб и стал свободным агентом
Бывший капитан «Металлиста» может завершить карьеру уже зимой
Бывший капитан «Металлиста» может завершить карьеру уже зимой

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи