Будковский назвал лучшие матчи за «Десну»

Нападающий Филипп Будковский, который покинул «Десну», вспомнил период, который он провел в черниговском клубе.

«Много было хороших эмоций, хороших результатов. Команда впервые сыграла в еврокубках. Увы, так складывается футбольная жизнь. Надо сохранить эти воспоминания и двигаться дальше. Сделать новый шаг в карьере.



Особые матчи? Много матчей было. Можно вспомнить удачные игры с «Динамо», с «Шахтером», игру за третье место с «Зарей». Где-то иногда чего-то не хватало, иногда показывали, на мой взгляд, добротный футбол высокого качества. У меня остались только позитивные эмоции и воспоминания о периоде выступлений в «Десне».

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