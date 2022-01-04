«Будивельник» прекратил сотрудничество с американским форвардом

Американский форвард Рэджи Апшоу «Будивельника» сменил клуб. Баскетболист продолжит карьеру в немецком Синтайниксе, 15-й команде текущего чемпионата Германии, сообщает журналист Александр Прошута в своем теленрам-канале.

В 22 матчах украинской Суперлиги Апшоу в среднем приносил столичной команде 6,5 очка при показателе в 4,3 подбора за матч.

Также киевскую команду в ближайшее время может покинуть и другой легионер Майкл Стоктон.

«Будивельник» занимает второе место в таблице регулярного чемпионата Суперлиги. Команда Игорса Миглиниекса возобновит чемпионат 14 января выездным матчем против «Днепра».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Суперлига. «Будивельник» победил «Днепр», «Харьковские Соколы» обыграли «Черкасские Мавпы»

Суперлига: «Химик» проиграл «Черкасским Мавпам», «Будивельник» уверенно справился с «Одессой»

Суперлига: победы «Будивельника» и «Черкасских Мавп»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.