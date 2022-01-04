«Будивельник» прекратил сотрудничество с американским форвардом

Американский форвард Рэджи Апшоу «Будивельника» сменил клуб. Баскетболист продолжит карьеру в немецком Синтайниксе, 15-й команде текущего чемпионата Германии, сообщает журналист Александр Прошута в своем теленрам-канале.
В 22 матчах украинской Суперлиги Апшоу в среднем приносил столичной команде 6,5 очка при показателе в 4,3 подбора за матч.
Также киевскую команду в ближайшее время может покинуть и другой легионер Майкл Стоктон.
«Будивельник» занимает второе место в таблице регулярного чемпионата Суперлиги. Команда Игорса Миглиниекса возобновит чемпионат 14 января выездным матчем против «Днепра».
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