«Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клубов НБА

Киевский «Будивельник» совершил громкую сделку.

Клуб из столицы Украины заключил контракт с Арчи Гудвином. 27-летний американский защитник имеет опыт выступлений в НБА. Гудвин провел три сезона в клубе «Финикс Санс». В среднем он набирал 7,3 очка, совершал 1,9 подбора и 1,6 передачи за матч.

Также Гудвин защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Бруклин Нетс». Последним клубом баскетболиста был французский «Булонь-Леваллуа». В этой команде Гудвин в среднем набирал 8,7 очка за матч, совершал два подбора и получал более 17 минут игрового времени.

Ранее «Будивельник» расстался с американским форвардом Реджи Апшоу.

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