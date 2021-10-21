«Буде-Глимт» уничтожил «Рому» в Лиге конференций

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций «Буде-Глимт» выиграл у «Ромы». Поединок завершился уверенной победой норвежской команды со счетом 6:1.

Хет-трик в составе победителей сделал Эрик Ботхейм. Также отличились Патрик Берг, Ола Сольбаккен и Амаль Пеллегрино. Весь матч в составе хозяев отыграл российский вратарь Никита Хайкин. У гостей забил Карлес Перес.

«Буде-Глимт» набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Ромы» шесть очков и второе место.

Напомним, что в этой группе выступает «Заря», которая сегодня сыграет с ЦСКА София. Матч начнется в 22:00.

Лига конференций

Группа С

3-й тур

«Буде-Глимт» — «Рома» — 6:1

Голы: Ботхейм, 8 (1:0). Берг, 20 (2:0). Перес, 28 (2:1). Ботхейм, 52 (3:1). Сольбаккен, 71 (4:1). Пеллегрино, 78 (5:1). Ботхейм, 80 (6:1).

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