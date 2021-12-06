Брынзак: в женской сборной Украины по биатлону конкуренция за места на Олимпиаде не всегда здоровая

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной на втором этапе Кубка Мира по биатлону.

«Конечно, это шикарная работа Санитры. Я потому мало и говорю о мужской команде, потому что там все нормально, все идет своим путём. Фактически, четверка, которая будет на Олимпийских играх, уже давно известна. Они спокойно готовятся к ним.



А у девушек на пять мест восемь претенденток, и конкуренция, я так думаю, не всегда здоровая — когда начинается сезон, начинаются старты, это все негативно влияет на результат, на подготовку, на отношения между спортсменами. От этого нужно избавиться. Мы соберем совещание в Хохфильцене, когда я приеду туда, и будем серьезно разговаривать, потому что все пострадают, если будет так, как я сейчас чувствую», — сказал Брынзак.

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