Брынзак: в Рупольдинге уже будет понятно, кто выступит на Олимпийских играх

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, когда будет сформирован командный состав на Олимпийские игры в Пекине.

«Когда будет окончательно сформирован командный состав на Олимпийские игры? Я думаю, что крайний срок — Рупольдинг, дальше уже нет времени тянуть. В Рупольдинге уже все будет понятно, и все определятся, поскольку к тому времени все будут иметь возможность проявить себя на международных стартах — как на Кубке IBU, да и на Кубке мира в очной борьбе между собой», — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua

Второй этап Кубка мира пройдет снова в Эстерсунде 2-5 декабря. Этап в Рупольдинге состоится 12-16 января.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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