Брынзак: у сборной Украины для эстафеты есть только три здоровых биатлонистки

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился информацией о состоянии спортсменов, которые оказались на самоизоляции на Олимпиаде в Пекине.

«Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Билосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. У Блашко вообще нет симптомов, но цифры не дают возможности выйти из изоляции.

Юрай Санитра также чувствует себя хорошо, но его не выпускают из изоляции из-за неудовлетворительных показателей. Надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться в команду.

Меркушина уже присоединилась к основной команде и начала тренироваться. Она сможет выступить в спринте. Но Меркушина поздно прилетела, нужны минимум 7-8 дней акклиматизации. Поэтому у нее будет тяжелое состояние для гонки. Но мы ничего не можем с этим сделать, придется рисковать.

Команде тяжело из-за такого положения. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это всё очень тяжело, психологически тяжело. Тесты сдаются всё время. Неизвестно, будет ли эстафета, ведь у нас только трое здоровых биатлонисток», — цитирует Брынзака ресурс «Биатлон Украины».

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