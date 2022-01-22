Брынзак рассказал о выборе биатлонисток на Олимпийские игры-2022

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился деталями выбора, согласно которым был сформирован состав женской сборной Украины на Олимпийские игры 2022.

«Еще летом были утверждены критерии отбора на Олимпийские игры. Утверждены министром, президентом Олимпийского комитета и Федерацией, в которых четко прописаны критерии отбора. По этим критериям отбор закончился в Рупольдинге. Сегодня был исполком, там поднимались вопросы насчет утверждения списков. Я сказал, что у нас форс-мажор, еще день-два, были болезни, мы еще не можем четко сказать. На что мне было сказано: «Есть четкие критерии отбора, по которым нужно определять и утверждать состав сегодня. Если болезнь, коронавирус или другие причины, то можно произвести изменения до 2 февраля».

Поэтому было голосование на исполкоме и было принято решение по утверждению списков, которые были на момент 16 января. А по тому списку прошли те, кто подходил по требованиям: попасть в топ-50 общего зачета Кубка мира, выступить на Кубке IBU, показать результат и набрать наибольшее количество очков.

Анастасия Меркушина не набрала ни одного очка в первой половине сезона, нигде не проявила себя и по критериям не попала. Поэтому проголосовали без нее.

Это же юридические документы. С подписями, участниками, поэтому могут и в суд подать или что-то другое. Например, готовится спортсмен, знает, что уже попал по критериям на Олимпиаду, а сейчас у него спад и он ведет подготовку к Олимпиаде. Это процесс такой, что сначала лучше самочувствие и функциональное состояние, потом – спад, потом снова улучшается. И он скажет: «Как может быть отбор до последнего дня или сейчас по одной гонке, если я выполнил все прописанные и утвержденные критерии?». Это во всех командах так. В четверг выиграл Бабиков из России, но его не берут, потому что у них также критерии были – объявить состав после Рупольдинга. Хотя он выиграл индивидуальную гонку этапа Кубка мира, но его уже не меняют и он не будет выступать – только при условиях форс-мажорных обстоятельств. Вот и у нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина, а не Блашко, которая была дважды третьей на Кубке IBU, третьей на Кубке мира и в общем зачета имеет очки и идет третьим номером за Джимой и Билосюк. Поэтому проголосовали так, что если будет какой-то форс-мажор и кто-то заболеет, то будет бежать Меркушина.

Я говорил Урошу Велепцу об этих критериях, что у нас нет времени, что мы должны готовить списки. Тем более, что в начале он сам объявлял, что у нас попадают три человека – Джима, Билосюк, Блашко, а на два места будут претенденты. Потом из-за болезней и со всем остальным было видно, что не все понятно с Билосюк. У нее была температура и состояние непонятное в начале января. До сих пор неизвестно, в каком она функциональном состоянии. Но юридически мы должны были утвердить состав до 16 января, подать в НОК и на исполкоме это утвердить. Это было сделано.

Никто не затянул процесс, все было четко с требованиями. Рупольдинг, после него принято решение. А такие случаи всегда будут. И в норвежской команде сказали мужчины, что это неправильно, что им не оставили шанс. Это всегда бывает, когда отбор на чемпионат мира, на Олимпийские игры – всегда недовольны.

Такая жизнь, все не могут попасть на ОИ, но были четкие критерии, которые должны были выполнить все. Я совершенно не против Меркушиной, я за нее, знаю, что она может добавить.

Она болела, но первые два круга индивидуальной гонки показывала хорошее состояние. Но как сказать Блашко, что она не будет ехать, если она выполнила критерии, имеет более высокие показатели, чем у Меркушиной за все время в сезоне?» — сказал Брынзак в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее был утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.

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