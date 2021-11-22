Брынзак рассказал, кто будет представлять сборную Украины по биатлону на Олимпиаде

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мыслями о том, кто из украинских биатлонистов сможет попасть в заявку на Олимпиаду-2022.



«Точно вижу там Джиму, Варвинец. Скорее всего, Пидгрушная тоже. И Меркушина – у нас это четверка будет.

А там, думаю, кто-то из сестер Семеренко должен попасть. Или Дарья Блашко. Между Семеренко и Блашко – думаю, кто-то из них.

Из парней Пидручный, Прима, Цымбал, Дудченко. Четыре точно, а за пятое место там будут Тищенко и Ткаленко», – сказал Брынзак в интервью Stargorod Sport.

Напомним, что Вита и Валентина Семеренко готовились к сезону по индивидуальному плану с Григорием Шамраем, Дарья Блашко – с личным тренером Владимиром Махлаевым.

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