Брынзак назвал состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке женской сборной к первому этапу Кубка мира, который пройдет 27-28 ноября в шведском Эстерсунде.

«Мы с Урошем сходимся в оценке выступления девчонок. Рабочим процессом он доволен, а после этих гонок уже практически определился с составом на первый этап Кубка мира.

Понятно, что по итогам Шушена отобрались Вита, Валя (Семеренко — прим.) и Настя (Меркушина — прим.). Джима и Билосюк по договоренности с Урошем изначально готовились к Кубку мира — пятерка уже определена.

По шестой кандидатуре старший тренер пока выбирает между Бех и Петренко. Если хотите знать мое мнение, то я бы Кате предложил начать сезон на Кубке IBU, где она могла бы стартовать в выгодной группе и для обретения уверенности перед Кубком мира сначала показать хорошие результаты там.

А на Кубке мира попробовать Иру Петренко. Но это мои соображения, а как решит старший тренер — посмотрим.

Ну а на Кубке IBU — Блашко, Абрамова, Кривонос, Белкина. Окончательное решение, наверное, будет в следующую пятницу: Урош планирует на сборе сделать еще одну контрольную тренировку, после чего спортсменки разъедутся в Идре и Эстерсунд», — цитирует Брынзака сайт Biathlon.com.ua.

Ранее наш сайт публиковал расписание Кубка мира по биатлону.

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