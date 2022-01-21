Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку в Антерсельве, Петренко – лучшая из украинок

21 января состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Украину представили Ирина Петренко (22), Анастасия Меркушина (52), Юлия Джима (55).
Победу гонке одержала француженка Бреза-Буше из Франции.
Лучшей из украинок стала Петренко. Она финишировала 32-й.
Дарья Блашко и Елена Билосюк пропускали гонку.
Кубок мира. Антерсельва (Италия). Седьмой этап. Индивидуальная гонка. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 42.20,6 (0-0-1-0)
2. Жюлия Симон (Франция) – 51,1 (0-0-1-1)
3. Муна Брурссон (Швеция) – 1.37,2 (0-0-1-1)
32. Ирина Петренко (Украина) – 4.46,0 (1-1-0-0)
37. Анастасия Меркушина (Украина) – 4.59,0 (0-0-1-2)
80. Юлия Джима (Украина) – 8.26,1 (0-2-2-3)
Также утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.
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