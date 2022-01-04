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«Брентфорд» продолжает переговоры с «Шахтером» по трансферу Мудрика

Павел Соловей
Павел Соловей
04.01.2022
16:49
Новость
Футбол

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик находится в сфере интересов «Брентфорда». Английский клуб продолжает переговоры о покупке 20-летнего вингера, сообщает 90min.

В январе дебютанты элитного английского дивизиона готовы потратить до 40 миллионов фунтов на усиление состава.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. «Горняки» отказались продавать украинца за 12 миллионов.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик в составе «Шахтера» провел 11 матчей, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.

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