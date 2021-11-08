Бразильский вингер Бойя прибыл в расположение «Металлиста»

08.11.2021
17:47
Новость
Футбол
В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Сейчас футболист, трансфер которого в «Металлист» будет оформлен в ближайшее время, находится в luxury-отеле Kharkiv Palace.
Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент клуба Александр Ярославский в перерыве матча «Металлист» — «Прикарпатье», сообщает пресс-служба харьковчан.
Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе «Металлист». Начало в 17:45.
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