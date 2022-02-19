Бразильский хавбек «Ворсклы» перешел в польский клуб

Полузащитник «Ворсклы» Луизао продолжит карьеру в Польше. 23-летний бразильский хавбек подписал контракт с «Радомяком», сообщает официальный сайт польского клуба.

Контракт с Луизао поляки подписали до 30 июня 2025 года.

Последние полгода полузащитник провел на правах аренды в бразильской «Байе», однако недавно клуб досрочно расторг соглашение.

За «Ворсклу» Луизао выступал с лета 2019 года. Сперва – на правах аренды из «Порту», а затем – на полноценной основе.

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