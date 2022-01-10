Бразильский форвард «Львова» арендован заграничным клубом

Нападающий «Львова» Шина сменил клубную прописку. 25-летний бразилец продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает официальный сайт львовского клуба.

«Львов» отдал Шину в аренду в «Актобе». Соглашение подписано на один год.

Бразилец присоединился к львовской команде в феврале 2019 года. За два года провел 66 матчей, забил восемь мячей, отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценил игрока в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне УПЛ Шина в составе «Львова» провел 15 матчей и забил два мяча.

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