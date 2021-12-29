Бразильский экс-защитник брестского «Руха» будет выступать в чемпионате Украины

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Ингулец» пригласил в свои ряды футболиста, который недавно покинул брестский «Рух».
Бразильский защитник Жоао Вильям принял предложение украинского клуба и присоединится к «Ингульцу» перед первым сбором команды.
Ожидается, что Вильям подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.
Ранее бразилец выступал за «Санта-Круз», «Луверденсе», «Жувентуде».
25-летний защитник в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах белорусского «Руха», в которых забил один мяч.
На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.
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