Бразильский экс-полузащитник «Львова» перейдет в команду Первой лиги

«Горожане» возобновили подготовку ко второй части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua 23 января в расположении «Ужгорода» появится бразильский полузащитник Жонатан Лима, который раньше выступал за «Львов» и «Кремень».
А сегодня на просмотр приехал левый защитник Александр Мосиюк, минувшей осенью защищавший цвета «Чайки». Еще несколько потенциальных новичков раньше выступали в первенстве Закарпатья.
Напомним, что 28 января «Ужгород» проведет контрольный матч с «Минаем», а 30 - с «Мункачем».
Ранее мы сообщали, что два игрока Ужгорода уехали выступать в чемпионат Венгрии.
Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.
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