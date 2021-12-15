Бойко: никакой договоренности нет с Луческу по поводу того, что в Кубке основным буду я

Вратарь «Динамо» Денис Бойко поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой соперником киевлян стала «Александрия». Базовый день проведения этой стадии Кубка — 2 марта.
«Доволен ли жеребьевкой? Вообще без разницы, кто попался.
Шансы на выход в полуфинал? До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.
Никакой договоренности нет с Луческу по поводу того, что в Кубке основным буду я. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем», — приводит слова Бойко ресурс Tribuna.
Напомним, что «Динамо» является действующим обладателем Кубка Украины. В минувшем сезоне основным вратарем киевлян в этом турнире был Денис Бойко.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.