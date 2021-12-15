Бойко: никакой договоренности нет с Луческу по поводу того, что в Кубке основным буду я

Вратарь «Динамо» Денис Бойко поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой соперником киевлян стала «Александрия». Базовый день проведения этой стадии Кубка — 2 марта.

«Доволен ли жеребьевкой? Вообще без разницы, кто попался.

Шансы на выход в полуфинал? До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.

Никакой договоренности нет с Луческу по поводу того, что в Кубке основным буду я. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем», — приводит слова Бойко ресурс Tribuna.

Напомним, что «Динамо» является действующим обладателем Кубка Украины. В минувшем сезоне основным вратарем киевлян в этом турнире был Денис Бойко.

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