Бойфренд бывшей жены Мандзюка и еще несколько футболистов покинули «ВПК-Агро»

Команда из Вишневого весной изменится более чем наполовину.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, защитник Роман Слива, полузащитник Дмитрий Шевченко и нападающий Даниил Колесник стали очередными игроками, которые этой зимой договорились о расторжении контрактов с «ВПК-Агро». Соглашения должны были действовать до 30 июня.

21-летний Слива Первой лиги провел 6 матчей в Первой лиге.

21-летний Шевченко выходил на поле в 4 поединках.

20-летний Колесник (на фото) принял участие в 13 играх. Форвард, который прежде выступал за молодежные команды киевского «Арсенала», «Ворсклы» и «Колоса», — нынешний бойфренд Анны Дрыги, бывшей жены экс-защитника «Динамо» и «Днепра» Виталия Мандзюка.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. Из осеннего состава в команде, которую зимой принял экс-наставник «Никополя» Александр Поклонский, осталось меньше 10 футболистов. Остальные — новички.

Ранее стало известно, что экс-игрок «Шахтера» также расторг контракт с «ВПК-Агро».

Также наш сайт сообщал, что экс-капитан «ВПК-Агро» проходит зимние сборы с одним из лидеров Первой лиги.

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