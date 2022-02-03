«Ботафого» отказал «Металлисту» в продаже защитника

«Ботафого» отказался продавать в «Металлист» 24-летнего центрального защитника Кану. Харьковский клуб предложил один миллион евро за 70% экономических прав на игрока, сообщает Globo.

В «Ботафого» считают футболиста перспективным и хотят продать его позже, но дороже.

Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря 2022 года.

Transfermarkt оценивает Кану в 2,2 миллиона евро.

На зимний перерыв «Металлист» ушел на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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