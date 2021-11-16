Боснийцы пытались прорваться к украинским фанам перед матчем отбора

За 15 минут до начала матча между Боснией и Герцеговиной и Украиной на северной трибуне стадиона «Билино Поле» в Зенице произошел инцидент, сообщает ресурс N1 Info.



По информации издания, местным фанатам не понравилось, что гостевые фаны подняли флаг. Члены BHFanaticos двинулись к гостевым фанатам, из-за чего вмешалась полиция.

Источник информирует, что конфликт разрешился быстро – полицейские преградили путь фан-группе боснийцев.

BHFanaticos – крупнейшая в Боснии и Герцеговине организация спортивных фанатов. Она насчитывает более 1000 человек.

Позже стало известно, что украинские фанаты вывесили российский флаг с перевернутым изображением Владимира Путина, чем, возможно, дезориентировали боснийцев.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

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Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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