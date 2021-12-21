Боснийский легионер «Кривбасса» может покинуть команду Бабича

22 января 2022 года криворожские футболисты возобновят подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, больше не будут выступать за «Кривбасс» защитники Дмитрий Фатеев и Зураб Гигашвили. Под вопросом будущее боснийского полузащитника Mиляна Говедарицы.
В середине февраля футболисты «Кривбасса» улетят на сбор в Турцию, где запланированы восемь спаррингов. К этому времени главный тренер Александр Бабич собирается определиться с новичками.
По имеющейся информации, криворожский клуб ищет усиление в центр защиты и полузащиты.
Напомним, «Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.
Ранее стало известно о переходе Андрея Тотовицкого в ковалевский «Колос».
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