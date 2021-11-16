Босния — Украина: ставки и коэффициенты на матч отбора ЧМ-2022

16 ноября в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится матч заключительного тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Украины встретится с Боснией. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по киевскому времени

Букмекерская компания «Фанспорт» фаворитом матча считает сборную Украины. На их победу предлагается коэффициент 1,82. Поставить на ничейный исход в этой встрече можно по коэффициенту 3,82. Победа сборной Боснии оценивается коэффициентом 4,76.

Сборная Украины находится на третьем месте, набрав 9 очков и сохраняет шансы на попадания в стыковые матчи. Для этого украинцам необходимо побеждать боснийцев и рассчитывать на то, что немотивированная Франция не проиграет Финляндии.

Сборная Боснии уже не ведет борьбу в турнирной таблице, занимая четвертое место в турнирной таблице.

Где смотреть Босния и Герцеговина — Украина.

Босния и Герцеговина — Украина: ставки и коэффициенты на матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 16 ноября

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