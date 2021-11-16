Босния — Украина: где и во сколько смотреть матч отбора ЧМ-2022

16 ноября сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча заключительного тура пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1», а ТРК «Украина» в записи. Легальная интернет трансляция поединка будет доступна на платформе Oll.tv.

Сборная Украины ведет борьбу за право сыграть в стыковых матчах на ЧМ-2022. На данный момент команда Александра Петракова находится на третьем месте, набрав 9 очков. Для выхода в стыки команде нужно побеждать Боснию, а также рассчитывать, что Франция, которая уже решила свои задачи, не проиграет Финляндии.

Босния, в свою очередь, подходит к этой игре без турнирной мотивации. Команда занимает четвертое место, набрав 7 очков.

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Если сборная Украина выйдет в стыки ЧМ-2022, то получит очень сильного соперника

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