Боровик рассказал, как завершил карьеру и перешел на тренерскую работу

Известный в прошлом вратарь Евгений Боровик, который защищал цвета «Металлиста», «Днепра», киевского «Арсенала», криворожского «Кривбасса», «Черноморца» и других клубов, рассказал о своем переходе на тренерскую стезю.

«Когда полтора года назад меня позвали в «Черноморец», то предложили быть играющим тренером. На тот момент в клубе было семь вратарей, а я — восьмой. Мне нужно было не только тренироваться, но и самому тренировать. Подобная перспектива виделась мне со многими неопределенностями, поэтому вопрос встал сам собой: либо я играю, либо тренирую. И хотя главный тренер Сергей Ковалец был заинтересован в совмещении моих функций, я решил уйти в тренерство. Считаю, что нужно заниматься каким-то одним делом. А тренировать и играть — это, на мой взгляд, несовместимо».

Полностью эксклюзивное интервью Евгения Боровика для нашего сайта читайте здесь.

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