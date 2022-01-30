«Бордо» арендовал украинского футболиста

Полузащитник «Шахтера» Данил Игнатенко перешел в «Бордо».



Подписано арендное соглашение с правом выкупа, срок не уточняется. Была информация, что французский клуб сможет купить украинца за 2-3 млн евро.

Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1» с октября 2020-го. В этом сезоне УПЛ забил 3 гола в 14 матчах.

Он уже имел опыт выступлений в Европе – выступал за «Ференцварош» в 2019-м. Transfermarkt оценил игрока в 700 тысяч евро.«Бордо» занимает 17-е место во французской Лиге 1.

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