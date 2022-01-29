Бондаренко: «Шахтеру» грех жаловаться на условия в Турции

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился мнением о контрольном матче с «Мариуполем» (0:0) на сборе в Турции.

«Выводы по спаррингу? Есть над чем работать и как улучшать свою игру.

Всё идет по плану. Нас нагружают, мы стараемся улучшить наши наработки, игру. Предстоит еще много работы.

Как оценю условия для тренировок на сборе? Конечно, грех жаловаться, ведь в Украине сейчас минус 10, а здесь приятная погода и хорошее зеленое поле. И спарринг-партнеры хорошие, потому что много друзей и знакомых. Я отыграл в этой команде год, по всем соскучился и очень рад видеть», — приводит слова Бондаренко официальный сайт «Шахтера».

Напомним, что это был второй спарринг донецкой команды на сборе. Ранее «Шахтер» разгромил австрийский «Вольфсбергер» (4:1).

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