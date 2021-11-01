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Бондаренко подписал новый контракт с «Шахтером»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
14:44
Новость
Футбол

«Шахтер» подписал новый контракт с полузащитником Артемом Бондаренко, сообщает официальный сайт «горняков».

Условия нового соглашения не разглашаются.

Бондаренко – выпускник академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году.

В составе первой команды игрок сборной Украины дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с «Ворсклой». Всего за «Шахтер» он сыграл 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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