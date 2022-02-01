Бондаренко: Нерес входит в тройку лучших игроков «Шахтера» в плане дриблинга

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко дал комментарий после победного матча с «Црвеной Звездой» (3:2) на сборе в Турции. Давид Нерес сделал дубль в этой игре.

«Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он — наши лучшие дриблеры. Мы понимаем, за что «Шахтер» отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат», — сказал Бондаренко в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Шахтер» ушел на зимнюю паузу на первом месте в таблице УПЛ. Дончане на два очка опережают киевское «Динамо».

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