Бондаренко: Мудрик сделал суперголевую передачу на меня, мы с ним рассчитаемся

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко дал комментарий после матча со «Львовом» (6:1) в рамках 17-го тура УПЛ. Он забил свой первый гол за первую команду «горняков».

«С начала сезона этого ждал. Первый гол за «Шахтер» — очень большое событие. Не уменьшая заслуг «Мариуполя», где забил восемь мячей, дебютный за «Шахтер» был очень долгожданным.

Пришлось чуть перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется.

Проверка ВАР? А, если вы об этом, то да. Просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал.

Да, Миша Мудрик переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.

В начале матча было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а «Львову» было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед», — цитирует Бондаренко официальный сайт «Шахтера».

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