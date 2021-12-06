Бондарь: у «Шахтера» должно быть больше очков, чем есть сейчас

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Игра состоится 7 декабря в Киеве, начало — 19.45.

«Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас есть в таблице. Думаю, что примером будут игры с «Реалом» на выезде и с «Интером» дома, где мы должны были брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.

Если вы заметили, то мы пытались и демонстрировали свой футбол и против «Реала», и против «Интера». В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.

Работа с Де Дзерби? Отлично. Он приносит новые идеи. Мы стараемся их исполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, в играх, передаются нам. Это прибавляет сил, когда твой тренер всегда «в огне», руководит командой, бегает», — сказал Бондарь.

Ранее свой комментарий по поводу игры между «Шахтером» и «Шерифом» дал Геннадий Зубов.

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