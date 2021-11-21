Бондарь: если «Руху» нравится стоять всей командой в своей штрафной, то это их право

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча с «Рухом» (2:0) в рамках 15-го тура УПЛ.

«Встречаясь с такими командами, надо выходить и решать игру еще в первом тайме. Мы сами создали себе проблему, а уже в конце забили два мяча — это стресс и переживания. «Шахтер» всегда хочет и будет находиться на первом месте. Повторюсь, в поединках с такими соперниками надо забивать еще в первом тайме — потом игра будет идти легче. Матч выдался тяжелый именно из-за того, что не удалось забить в первой части встречи.

Почему «Руху» удалось показать себя крепким соперником? Из-за того, что нам не удалось забить. Трудно, когда одиннадцать человек находятся в собственной штрафной, но, если им нравится играть в такой футбол, это их право, их тактика. Таким командам надо забивать гол, и тогда их будет пять-шесть за матч. Надо решать свои моменты, больше создавать и бить по воротам. Думаю, забили бы раньше, было бы легче.

Ключевой отрезок? Момент с первым забитым мячом. После пропущенного гола «Рух» открылся, и мы сразу же забили второй. Затем стало легче, мы выдохнули и выиграли.

Дальше «Интер»? Настрой хороший. Команда побеждает, мы взяли три очка, а перед этим показали очень качественную игру с «Реалом». У нас есть еще пять игр, мы постараемся и сделаем все возможное, чтобы набрать в них пятнадцать очков», — цитирует Бондаря официальный сайт «Шахтера».

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