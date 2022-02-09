Большая часть игроков «Эпицентра» вышли из карантина

Футболисты из «Эпицентра» возобновили подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после вспышки коронавируса подоляне вынуждены были прервать тренировочный процесс. Постепенно ситуация нормализовалась и из 15 заболевших лишь двое еще находятся на самоизоляции, остальные вернулись в строй.

По имеющейся информации, на просмотре в «Эпицентре» - опытный универсал Марат Даудов, ранее выступавший за перволиговый «Краматорск», а вот легионер Элла, минувшей осенью защищавший цвета «Буковины», уже покинул тренировочный лагерь подолян, не сумев впечатлить тренерский штаб.

Напомним, что 14 февраля «Эпицентр» проведет первый спарринг в новом году - с «Любомиром», а в конце февраля улетит на зарубежный сбор - в Турцию.

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