Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока года

В официальном Telegram-канале ФК «Динамо» (Киев) завершилось голосование по определению лучшего футболиста киевской команды в 2021 году.



По итогам опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч болельщиков, лучшим с показателем в 35% стал полузащитник Николай Шапаренко. 23-летний футболист провел плодотворный год, став одним из самых полезных игроков в «Динамо», а в футболке национальной сборной забил первый мяч – и сразу в ворота действующих чемпионов мира французов. Продуктивную игру Николая отмечают и болельщики «Динамо», которые каждый месяц выбирают лучшего игрока «бело-синих» – Шапаренко не было равных в сентябре, октябре и декабре.

Отметим, что футболист заметно эволюционировал под руководством опытного Мирчи Луческу, перевоплотившись из не получавшего много игрового времени перспективного игрока резерва в искусного и зрелого полузащитника, через которого строится игра команды в центре поля. Шапаренко не только разгоняет атаки «Динамо» из глубины, ищет свободные зоны между линиями, забивает эффектные мячи и помогает партнерам ассистами, но и выполняет значительный объем черновой работы и отрабатывает в обороне.

Топ-5 лучших игроков «Динамо» по итогам голосования:

1. Шапаренко – 35%

2. Бущан – 20%

3. Буяльский – 15%

4. Гармаш – 11%

5. Цыганков – 9%

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