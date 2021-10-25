Болельщики «Барселоны» атаковали автомобиль Кумана после поражения в Эль Класико от «Реала»

Фанаты «Барселоны» продолжают выражать недовольство работою на посту главного тренера Рональда Кумана.

24 октября каталонцы проиграли на своем поле мадридскому «Реалу» (1:2) в Эль Класико. Причем единственный гол «сине-гранатовые» усилиями Серхио Агуэро забили на последней компенсированной минуте матча.

После игры часть болельщиков «Барселоны» крайне недружелюбно встретила при выезде со стадиона «Камп Ноу» автомобиль Роналда Кумана. Они громко и не всегда цензурно выражали недовольство результатами команды, а также постучали по машине. До более серьезного физического воздействия дело не дошло, но клуб осудил поведение этих болельщиков.

«Барселона» проиграла мадридскому «Реалу» четвертую подряд личную встречу, в том числе третью — при Кумане.

Напомним, что каталонский гранд играет в одной группе Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

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