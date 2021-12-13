Блохин, Беланов и Шевченко получили ордена от УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола по инициативе Андрея Павелко утвердил положение о новой награде – орден президента УАФ «Легенда украинского футбола».



Первыми обладателями награды стали бывшие футболисты – капитан «Динамо», лучший игрок СССР 1966 года, заслуженный тренер Украины Андрей Биба, участник чемпионата мира-1966 Валерий Поркуян и еще один участник ЧМ-1966, экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Также были награждены обладатель «Золотого мяча»-1975, экс-тренер сборной Украины Олег Блохин, обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов и обладатель «Золотого мяча»-2004, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Андрей Биба и Игорь Беланов первыми получили свои награды во время состоявшегося 10 декабря заседания исполкома УАФ.

Орден учрежден в честь 30-летия УАФ.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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