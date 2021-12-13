Фрибет 3000 UAH
Украина U20 — Япония U20. ЧМ по хоккею
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Блохин, Беланов и Шевченко получили ордена от УАФ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.12.2021
19:05
Новость
Футбол

Исполком Украинской ассоциации футбола по инициативе Андрея Павелко утвердил положение о новой награде – орден президента УАФ «Легенда украинского футбола».

Первыми обладателями награды стали бывшие футболисты – капитан «Динамо», лучший игрок СССР 1966 года, заслуженный тренер Украины Андрей Биба, участник чемпионата мира-1966 Валерий Поркуян и еще один участник ЧМ-1966, экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Также были награждены обладатель «Золотого мяча»-1975, экс-тренер сборной Украины Олег Блохин, обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов и обладатель «Золотого мяча»-2004, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Андрей Биба и Игорь Беланов первыми получили свои награды во время состоявшегося 10 декабря заседания исполкома УАФ.

Орден учрежден в честь 30-летия УАФ.

Орден

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи