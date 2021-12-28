Близниченко: в «Ингулец» меня пригласил Младен Бартулович

Новичок «Ингульца» Андрей Близниченко в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины после выступлений за молдавский «Шериф».



«Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с «Ингульцом».

Многих знаю в этой команде, играл со многими.

Цели и задачи в «Ингульце»? Вернуть форму после долгой паузы, а клубу максимально помочь и выполнить поставленную задачу руководства. К сборам готов на 100 процентов, поэтому с нетерпением жду их начала.

Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. «Ингулец» сделал предложение, которое я принял».

Напомним, что «Ингулец» сегодня, 28 декабря, объявил о подписании контракта с Андреем Близниченко.

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