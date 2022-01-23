Блавацкий: если Шевченко во главе Польши обыграет Россию, будет героем двух стран

Украинский специалист Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера «Дженоа», близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши по футболу.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер «Ужгорода» Богдан Блавацкий, на протяжении нескольких лет тренировавший польские команды, прокомментировал это возможное назначение.

«Давая свое согласие, Андрей Шевченко, конечно, очень рискует. И не только потому, что в последние годы «Кадра» уже не демонстрирует высокий класс. Главное, что у Шевченко будет очень мало времени, как для подготовки, так и просто знакомства со сборной. А на кону - путевка в финальную часть чемпионата мира.

Кстати, поймал себя на мысли, что может поляки, останавливая свой выбор на Андрее Шевченко, вспомнили, что он не фартовый для сборной России, принимая во внимание его курьезный гол, забитый в Mоскве в 1999 году в квалификационном раунде чемпионата Европы. Ведь в конце марта именно с россиянами «Кадре» придется выяснять отношения в плей-офф мирового форума. И учитывая реалии, Шевченко в случае успеха в Москве может стать героем сразу двух стран.

Но Шевченко придется в экстремальном порядке найти ответы сразу на несколько важных вопросов. Прежде всего, на какой тактической схеме остановить свой выбор. Раньше поляки делали ставку на 4-4-2, при предыдущем рулевом Паулу Соузе - 3-5-2, а Шевченко в сборной Украины чаще всего использовал - 4-3-3.

Во-вторых, как быстро он найдет общий язык с капитаном «Кадры» Робертом Левандовски? В-третьих, нельзя игнорировать психологический фактор. Польские футболисты очень уязвимы, когда их критикуют, к ним нужен особый подход. И если здесь случится сбой, то проблем с мотивацией не избежать.

Конечно, Андрей Шевченко очень рискует и все же, очень хочется, чтобы в марте у него получилось».

Ранее стало известно, кто может войтив штаб Шевченко в сборной Польши.

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