Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Блашко: в Эстерсунде поймала какое-то предпростудное состояние

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
11:55
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко дала комментарий после гонки в Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка Мира. Она заняла 49-е место, показав второй результат среди соотечественниц.

«Не замерзла ли, пока ждала своего старта? Нет, совершенно. Я была в кабинке: разминалась на велосипеде, потому вышла на старт хорошо размята. Никакой проблемы не было в позднем номере.

Я у себя в голове примерно определила ритм, но, судя по результатам, не супер всё получилось. В последние дни и самочувствие было не очень. Но сегодня решили бороться, все равно выходить на старт, как есть. На огневом рубеже была чисто моя ошибка. Немного потеряла концентрацию. В итоге — ошибка.

Я была очень рада, что меня пригласили сюда, на второй этап. Но, в целом, после переезда — возможно, потому, что мы были там изолированы, может, еще какая-то причина — было такое ощущение, что сразу поймала какое-то предпростудное состояние. Не могу сказать, с чем это связано. Будто не больная и не здоровая была несколько дней.

В Идре начали очень хорошо. Здесь, в принципе, для первого старта и позднего номера тоже не так плохо, я считаю. Думаю, что пока твердая «троечка» в сумме» — сказала Блашко в интервью телеканалу «Суспильный».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
Велепец: сборная Украины по биатлону показала плохой командный результат
Велепец: сборная Украины по биатлону показала плохой командный результат
Санитра: коронавирус сделал свое дело для сборной Украины по биатлону
Санитра: коронавирус сделал свое дело для сборной Украины по биатлону
В киевском «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу в сборную Румынии
В киевском «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу в сборную Румынии
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ
«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи