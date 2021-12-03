Блашко: в Эстерсунде поймала какое-то предпростудное состояние

Украинская биатлонистка Дарья Блашко дала комментарий после гонки в Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка Мира. Она заняла 49-е место, показав второй результат среди соотечественниц.

«Не замерзла ли, пока ждала своего старта? Нет, совершенно. Я была в кабинке: разминалась на велосипеде, потому вышла на старт хорошо размята. Никакой проблемы не было в позднем номере.

Я у себя в голове примерно определила ритм, но, судя по результатам, не супер всё получилось. В последние дни и самочувствие было не очень. Но сегодня решили бороться, все равно выходить на старт, как есть. На огневом рубеже была чисто моя ошибка. Немного потеряла концентрацию. В итоге — ошибка.

Я была очень рада, что меня пригласили сюда, на второй этап. Но, в целом, после переезда — возможно, потому, что мы были там изолированы, может, еще какая-то причина — было такое ощущение, что сразу поймала какое-то предпростудное состояние. Не могу сказать, с чем это связано. Будто не больная и не здоровая была несколько дней.

В Идре начали очень хорошо. Здесь, в принципе, для первого старта и позднего номера тоже не так плохо, я считаю. Думаю, что пока твердая «троечка» в сумме» — сказала Блашко в интервью телеканалу «Суспильный».

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