Блашко: у меня сейчас какие-то американские горки – то хорошо, то плохо

Украинская биатлонистка Дарья Блашко дала комментарий после эстафеты в Хохфильцене, в которой наша сборная заняла пятое место.

«Немного изменился ветер по сравнению с пристрелкой, я решила не крутить поправку и работать на вынос. Видимо, тактика себя не до конца оправдала, но сработала с двух запасных. Лучше без них, но уже как есть.

Да, я рисковала, когда стреляла стоя, старалась максимально быстро стрелять, потому что понимала, что стоять нельзя, нужно идти ва-банк, и, в принципе, считаю, что на стойке правильно сделала.

Сегодня мой ход был намного лучше, чем вчера. Вчера было не очень хорошее состояние, была усталость. Считаю, что сегодня было довольно неплохо, получалось ехать и держаться с группой, сама работала, я считаю, неплохо. Увидим еще по результатам, потому что я еще не видела раскладку, но по ощущениям — лучше.

Как оценю старт сезона? Стараюсь не терять оптимизм. Сейчас какие-то американские горки — то хорошо, то плохо, нет стабильности, от старта к старту не до конца знаешь, что ждать. Но на каждый старт настраиваешься максимально, исходя из того, что имеешь, стараешься выдавать максимальные кондиции, — сказала Блашко в интервью каналу «UA:Перший».

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