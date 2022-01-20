Фрибет 3000 UAH
Арсенал — Ливерпуль
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Блашко сделала неприятное заявление для украинских поклонников биатлона

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
19:51
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала ситуацию со своим участием в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Она попала в изначальную заявку.

«Поначалу мы не планировали бежать гонки в Антхольце. Если эстафета нужна, конечно, без вариантов. Остальные гонки планировали пропускать.

Мой тренер общался с Велепецом и они договорились, что я индивидуальную гонку не стартую. Относительно эстафеты — понимаю, что решение будет принято после индивидуальной гонки. А дальше увидим», — сказала Блашко в интервью «Суспильному».

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоится 21 января.

Ранее украинские биатлонисты провалили индивидуального гонку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Топ-10 красоток Открытого чемпионата Австралии
Топ-10 красоток Открытого чемпионата Австралии
Лидер сборной Украины по футзалу объяснил поражение от Нидерландов
Лидер сборной Украины по футзалу объяснил поражение от Нидерландов
Украинский боксер узнал дату проведения боя за звание чемпиона мира среди молодежи
Украинский боксер узнал дату проведения боя за звание чемпиона мира среди молодежи
Юниорская сборная Украины не попала в топ-10 сингл-микста на чемпионате Европы по биатлону
Юниорская сборная Украины не попала в топ-10 сингл-микста на чемпионате Европы по биатлону

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи