Блашко сделала неприятное заявление для украинских поклонников биатлона

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала ситуацию со своим участием в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Она попала в изначальную заявку.

«Поначалу мы не планировали бежать гонки в Антхольце. Если эстафета нужна, конечно, без вариантов. Остальные гонки планировали пропускать.

Мой тренер общался с Велепецом и они договорились, что я индивидуальную гонку не стартую. Относительно эстафеты — понимаю, что решение будет принято после индивидуальной гонки. А дальше увидим», — сказала Блашко в интервью «Суспильному».

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоится 21 января.

Ранее украинские биатлонисты провалили индивидуального гонку.

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