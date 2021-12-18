Блашко: считаю, что на сегодня это хороший результат

Украинская биатлонистка Дарья Блашко свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Сегодня также неплохо получилось. Была хорошая гонка, опять этот штраф, наверное, это меня уже преследует. В принципе на трассе получалось бороться, ехать с группой. В общем, я считаю, хорошая гонка получилась.

Промах на стрельбе? Это больше психология, выстрел взлетел. Детская ошибка, но все равно улучшаю этот момент. Лыжи хорошие, спасибо сервису за них.

Жаловаться на лыжи нельзя, потому что когда можешь бороться с другими, то понимаешь, что все хорошо. Если бы закрыла все мишени, то поднялась бы еще выше.

Но я считаю, что в общем-то оптимально: все, что есть на сегодняшний день — это хороший результат.

Основная задача была бороться, работать чисто на огневых рубежах. Потому что здесь все стреляют хорошо. Каждый круг штрафа отбрасывает очень далеко.

У нас по сути был сегодня масс-старт: в семи секундах — 11 биатлонистов. Каждый штраф — 30 секунд, это много нужно было потратить. На дистанции я пыталась больше работать в группе.

Там не думаешь, хорошо или плохо себя чувствуешь, просто работаешь со всеми. А там — что уже остается», — сказала Блашко в интервью телеканалу «Суспильне».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Чаще всего выбирают Мальдивы. Как футболисты УПЛ проводят зимний отдых

«Селезнев позвонил после отставки первым». Леонов — об уходе из «Mиная»

«Он злой и сильный». Беринчик будет защищать титул от посягательств мотивированного россиянина

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.