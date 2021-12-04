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Блашко пропустит гонку преследования на втором этапе Кубка Мира в Эстерсунде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
04.12.2021
06:50
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко не сможет принять участие в гонке преследования, которая состоится 4 декабря в рамках второго этапа Кубка Мира в Эстерсунде.

Таким было решение тренерского штаба во главе с Урошем Велепецом. Блашко, которая в спринте заняла 49-е место, попытается как можно лучшим образом подготовиться к эстафете, которая состоится 5 декабря.

Таким образом женскую сборную Украины в гонке преследования представят только Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Ранее Дарья Блашко жаловалась на проблемы со здоровьем, которые помешали ей показать более высокий результат в спринте.

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