Блашко пропустит гонку преследования на втором этапе Кубка Мира в Эстерсунде

Украинская биатлонистка Дарья Блашко не сможет принять участие в гонке преследования, которая состоится 4 декабря в рамках второго этапа Кубка Мира в Эстерсунде.

Таким было решение тренерского штаба во главе с Урошем Велепецом. Блашко, которая в спринте заняла 49-е место, попытается как можно лучшим образом подготовиться к эстафете, которая состоится 5 декабря.

Таким образом женскую сборную Украины в гонке преследования представят только Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Ранее Дарья Блашко жаловалась на проблемы со здоровьем, которые помешали ей показать более высокий результат в спринте.

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