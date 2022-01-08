Блашко прокомментировала третье место сборной Украины на этапе КМ по биатлону

Украинская биатлонистка Дарья Блашко поделилась впечатлениями от третьего места нашей сборной в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Гонка быстротечная. Ветер вносит свои коррективы: не успеваешь реагировать – бежишь и все. На огневом рубеже нормально работалось.

Надо было просто стрелять максимально осторожно, без запасных. А в процессе гонки еще не те движения. Все равно, пожалуй, нужно немного больше гонок, и думаю, все будет хорошо. Эмоции от медали? Пока не знаю, пока неясно», — сказала Блашко.

Дарья Блашко выступала вместе с Артемом Тищенко.

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