Блашко прокомментировала третье место сборной Украины на этапе КМ по биатлону

Украинская биатлонистка Дарья Блашко поделилась впечатлениями от третьего места нашей сборной в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
«Гонка быстротечная. Ветер вносит свои коррективы: не успеваешь реагировать – бежишь и все. На огневом рубеже нормально работалось.
Надо было просто стрелять максимально осторожно, без запасных. А в процессе гонки еще не те движения. Все равно, пожалуй, нужно немного больше гонок, и думаю, все будет хорошо. Эмоции от медали? Пока не знаю, пока неясно», — сказала Блашко.
Дарья Блашко выступала вместе с Артемом Тищенко.
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